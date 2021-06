México vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Juegazo de poder a poder tendremos este martes 29 de junio en el arranque del Preolímpico FIBA de Baloncesto rumbo a Juegos Olímpicos, donde México buscará dar un golpe de autoridad demostrando que pueden soñar con el boleto a Tokio, pero la realidad es que Alemania saldrá como el favorito listo para imponer su jerarquía en Split.

Hora y Canal México vs Alemania

Sede: Spaladium Arena, Split, Croacia

Hora: 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos. 11:30 am en México.

Canal: Livebasketball.TV

México vs Alemania en VIVO

La selección de México sueña con un boleto a Juegos Olímpicos, algo que no logra desde 1976, mencionando que en 1936 se quedaron con la medalla de bronce, sin embargo esos tiempos han quedado muy lejos para los aztecas.

Los 12 Guerreros fueron invitados a este Preolímpico traes no haber conseguido su boleto a través del Mundial de Baloncesto 2019 donde lograron su clasificar. Han convocado a prácticamente lo mejor que tienen con Gustavo Ayón como estrella, sin embargo tienen las bajas importantes de Juan Toscano-Anderson y Jorge Gutíerrez.

Por su parte, Alemania luce como el favorito para conseguir su boleto a Tokio dentro de este grupo, tienen un equipo competitivo, pero saben que lo peor que podrían hacer es caer en excesos de confianza. No participan en unos Juegos desde 2008.

Los Teutones tuvieron una decepcionante actuación en el Campeonato Mundial 2019 donde quedaron eliminados en la fase de grupos. Debieron disputaron un amistoso el viernes, pero debido a un brote de COVID de Senegal no se pudo disputar el choque.

Tanto México como Alemania saben de la importancia de este duelo dado que ambos tienen la misión de conseguir la victoria en este arranque. Los Europeos son favoritos, pero para los 12 Guerreros la misión está en demostrar que pueden competir ante cualquier rival. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el resultado final. México vs Alemania.

México vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021