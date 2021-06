Puerto Rico vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021

Juego sumamente atractivo tendremos este jueves 1 de julio en el cierre de la fase de grupos del Preolímpico FIBA de Baloncesto rumbo a Juegos Olímpicos, donde Puerto Rico buscará dar un golpe de autoridad demostrando que quiere un boleto a Tokio, pero se medirá a Italia que también saldrá decidido a demostrar su calidad en el Aleksandar Nikolic Hall.

Hora y Canal Puerto Rico vs Italia

Sede: Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado, Croacia

Hora: 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos. 10:30 am de San Juan.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. Wapa en Puerto Rico. Livebasketball.TV en el Resto del mundo.

Puerto Rico vs Italia en VIVO

La quinteta de Puerto Rico suele ser realmente competitivo, sueña con volver a unos Juegos Olímpicos, aunque saben que la competencia será muy complicada, por lo que iniciar con victoria sería un golpe anímico importante.

Por su parte, Italia tiene un equipo competitivo que intentará llegar a Tokio, igual su torneo apenas está iniciando y querrán hacerlo con el pie derecho.

Estas dos novenas se vieron las caras en el pasado Mundial 2019 en China, en un choque realmente cerrado, pero donde la Azzurri se quedó con el triunfo 94-89, por lo que los Boricuas intentarán tomar revancha.

Tanto Puerto Rico como Italia saben de la importancia de este juego dado que definirá su posición rumbo a las semifinales, los dos ya están clasificados debido a que Senegal tuvo que abandonar el torneo por un brote de COVID, así que el ganador de este jueves será líder y el perdedor avanzará como segundo ya pensando en la fase final. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Puerto Rico vs Italia.

