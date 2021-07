[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs Panamá 3-0 Amistoso rumbo Juegos Olímpicos 2021

Tweet on Twitter

México logró una clara victoria 3-0 sobre Panamá en duelo de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos.

El partido arrancó con dominio de México, la primera clara llegó al 17 con un cabezazo de César Montes que Calderón alcanzó a rozar para desviar al poste, 3 minutos después Luis Romo mandó un trazo largo que Diego Lainez no perdonó mano a mano para el 1-0, Panamá no podía responder, al 45 otra cabezazo de Montes estuvo cerca, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo México seguía dominando y al 57 César Montes sacó gran cabezazo que Lainez terminó empujando para el 2-0, el Tricolor dominaba las acciones ante un Panamá que poco podía hacer, incluso al 82 Uriel Antuna parecía poner el 3-0 pero un fuera de lugar previo anuló la jugada, sin embargo en tiempo de reposición Henry Martín finiquitó el duelo con el 3-0.

Así, México ahora se preparará para viajar a Tokio donde esperan disputar un duelo amistoso antes de su debut ante Francia, mientras Panamá seguirá preparándose para la Copa Oro. México 3-0 Panamá.

