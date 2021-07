Uruguay vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021

Tweet on Twitter

Juegazo de poder a poder tendremos jueves 1 de julio en el cierre de la fase de grupos del Preolímpico FIBA de Baloncesto rumbo a Juegos Olímpicos, cuando Uruguay busque sacar su mejor nivel para lograr el triunfo que les permita meterse a semifinales, sin embargo tendrán que medirse a la República Checa que también saldrá con todo a la duela del Memorial Arena.

Hora y Canal Uruguay vs República Checa

Sede: Memorial Arena, Victoria, Canadá

Hora: 7:35 pm PT / 10:35 pm ET en Estados Unidos. 11:35 pm en Montevideo.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Uruguay vs República Checa en VIVO

La quinteta de Uruguay suele ser competitiva y tiene la misión de meterse a las semifinales, saben que para mantenerse con vida deben ganar este jueves, no hay margen de error.

Los Charruas tuvieron su debut el pasado martes cuando se midieron a Turquía en un duelo en el que compitieron de buena manera, pero terminaron cayendo 95-86.

Por su parte, la República Checa también tiene la misión de conseguir su boleto a semifinales y con ello mantener viva la esperanza Olímpica, al menos unos días más.

Los Checos tuvieron actividad el día de ayer cuando igual compitieron de buena manera, pero también terminaron cayendo ante Turquía por un claro 87-70.

Tanto Uruguay como la República Checa saben de la importancia de este duelo ya que no hay margen de error, el vencedor estará avanzando a las semifinales, mientras que el perdedor quedará eliminado y sin ninguna oportunidad de llegar a Juegos Olímpicos. Realmente no hay un claro favorito. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Uruguay vs República Checa.

