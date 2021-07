El Salvador vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso 4 de Julio 2021

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este domingo 4 de julio en un amistoso rumbo a la Copa Oro donde El Salvador cerrará su preparación con la misión de quedarse con el triunfo y llegar a la competencia en buen momento, pero tendrán que medirse a Qatar que también saldrá decidido a llevarse el triunfo en la cancha del Aldo Drosini.

Hora y Canal El Salvador vs Qatar

Sede: Estadio Aldo Drosina, Pula, Croacia

Hora: 10:30 am de El Salvador. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: 4 en El Salvador.

El Salvador vs Qatar en VIVO

La selección de El Salvador se está preparando con todo para la Copa Oro donde debutará el próximo sábado ante Curazao, también compartirá sector con otro rival por definir y con México, por lo que su primer partido será vital y para ello tiene que llegar con todo.

La Selecta tuvo un amistoso en Croacia el pasado viernes cuando se midieron a local NK Istra en un duelo donde Joshua Pérez los puso al frente apenas a los 5 minutos, sin embargo los terminaron remontando para caer 2-1.

Por su parte, Qatar se está preparando también para disputar la Copa Oro donde compartirá sector con Panamá, Granada y Honduras, estará haciendo su debut el próximo martes 13 de julio e intentará ser protagonista del campeonato.

Los Quataríes, que son los anfitriones del próximo Mundial, vienen de disputar la segunda ronda de las eliminatorias donde vencieron a India y Omán el pasado mes de junio.

Tanto El Salvador como Qatar saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza y declararse listos para la Copa Oro. No hay un claro favorito, La Selecta intentará ganar, pero los Asiáticos también va por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. El Salvador vs Qatar.

