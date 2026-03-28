El Salvador vs Martinica EN VIVO Hora y Canal Por Internet CONCACAF Series 2026

Amistosos

¡La Selecta busca su primer rugido en la CONCACAF Series! Este domingo, El Salvador se mide ante Martinica en la República Dominicana, en un duelo que promete emociones fuertes y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Centroamericanos como Caribeños vienen de empatar en su debut en este torneo amistoso, por lo que buscarán su primer triunfo.

Tras el vibrante empate a dos goles frente a los dominicanos el pasado jueves, el conjunto salvadoreño sabe que este es el momento ideal para sumar su primera victoria y darle solidez a su nuevo proyecto rumbo al Mundial 2030.

El Salvador mostró chispazos de buen fútbol ofensivo, pero la asignatura pendiente sigue siendo el orden en la parte baja.

Enfrente tendrán a una Martinica que no regala nada; los caribeños también vienen de un empate 2-2 ante Cuba y están utilizando estos amistosos para llegar afilados a la Liga de Naciones.

¿Podrá la Selecta imponer su jerarquía técnica o la potencia física de Martinica volverá a complicar a los centroamericanos?

Nuestro pronóstico: Será un duelo de ida y vuelta. Gana El Salvador 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 28, 2026