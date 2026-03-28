Written by: marzo 28, 2026 Amistosos

El Salvador vs Martinica EN VIVO Hora y Canal Por Internet CONCACAF Series 2026

El Salvador vs Martinica

¡La Selecta busca su primer rugido en la CONCACAF Series! Este domingo, El Salvador se mide ante Martinica en la República Dominicana, en un duelo que promete emociones fuertes y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Centroamericanos como Caribeños vienen de empatar en su debut en este torneo amistoso, por lo que buscarán su primer triunfo.

Tras el vibrante empate a dos goles frente a los dominicanos el pasado jueves, el conjunto salvadoreño sabe que este es el momento ideal para sumar su primera victoria y darle solidez a su nuevo proyecto rumbo al Mundial 2030.

El Salvador mostró chispazos de buen fútbol ofensivo, pero la asignatura pendiente sigue siendo el orden en la parte baja. 

Enfrente tendrán a una Martinica que no regala nada; los caribeños también vienen de un empate 2-2 ante Cuba y están utilizando estos amistosos para llegar afilados a la Liga de Naciones.

¿Podrá la Selecta imponer su jerarquía técnica o la potencia física de Martinica volverá a complicar a los centroamericanos?

Nuestro pronóstico: Será un duelo de ida y vuelta. Gana El Salvador 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 28, 2026
Previous Story
México vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026
Colombia vs Francia Next Story
Colombia vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Related Posts

República Dominicana vs El Salvador

República Dominicana vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Written by: marzo 26, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Mirando hacia el futuro! Este...

Read More
El Salvador vs Honduras

El Salvador vs Honduras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Eliminatorias CONCACAF Mundial Femenil 2027

Written by: diciembre 2, 2025

La Selección Femenina de El Salvador entra oficialmente en una etapa decisiva de su proceso internacional este martes 2 de diciembre,...

Read More
Panamá vs El Salvador

Panamá vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: noviembre 18, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Panamá y El Salvador cerrarán su...

Read More
Surinam vs El Salvador

Surinam vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: noviembre 12, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La acción de las eliminatorias de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *