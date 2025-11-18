Panamá vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

Panamá y El Salvador cerrarán su participación en la fase de grupos de las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026 este miércoles, cuando se enfrenten en el Estadio Rommel Fernández. Será el último compromiso del Grupo A y marcará realidades muy diferentes para ambos combinados.

Cómo llegan

Panamá, anfitrión del partido, ocupa el segundo lugar del grupo con 9 puntos tras cinco partidos. Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan invictos, aunque con tres empates que han impedido asegurar antes el liderato. Aun así, están plenamente vigentes en la lucha por clasificarse a su segunda Copa del Mundo, tras su histórica participación en Rusia 2018.

La victoria agónica 3-2 sobre Guatemala mantuvo el invicto panameño, pero el triunfo 4-0 de Surinam ante El Salvador les arrebató momentáneamente el primer puesto. Con tres arcos en cero en seis partidos, la defensa ha sido uno de los puntos más sólidos del equipo.

Por su parte, El Salvador llega sin opciones matemáticas tras sumar solo tres puntos en cinco encuentros y ocupa el último lugar del sector. La Selecta arrancó con esperanza tras vencer a Guatemala, pero desde entonces ha encadenado cuatro derrotas consecutivas, extendiendo a 44 años su ausencia en los Mundiales.

Las dificultades defensivas y la falta de poder ofensivo —apenas 2 goles a favor y 8 en contra— han condicionado el torneo para el equipo de Hernán Darío Gómez, que buscará cerrar la fase con un resultado decoroso.

Antecedentes recientes

Ambas selecciones se enfrentaron por última vez en octubre, en un duelo apretado que terminó con triunfo panameño por 1-0, con gol de José Fajardo.

Posibles alineaciones y novedades

Panamá

Cecilio Waterman llega motivado tras marcar doblete, aunque Fajardo también anotó después de ingresar desde el banquillo, lo que abre competencia por el puesto.

llega motivado tras marcar doblete, aunque Fajardo también anotó después de ingresar desde el banquillo, lo que abre competencia por el puesto. Christiansen aún evalúa a su portero titular, pero se espera que Orlando Mosquera repita bajo los tres palos.

repita bajo los tres palos. La línea de tres defensores —Harvey, Andrade y Escobar— podría mantenerse.

El Salvador

No se reportaron lesiones tras su último compromiso.

Brayan Gil y Jefferson Valladares están suspendidos por acumulación de tarjetas.

y están suspendidos por acumulación de tarjetas. El guardameta Mario González podría alcanzar su partido número 50 con La Selecta.

Pronóstico del partido

Panamá 3-0 El Salvador

Panamá llega con invicto, mayor calidad colectiva y la motivación de recuperar el liderato. El Salvador ha tenido serias dificultades ofensivas y defensivas, por lo que se prevé un dominio claro de los locales. Todo apunta a que Panamá cerrará esta ronda con victoria y sin derrotas.

