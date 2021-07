Gran Premio de Austria 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Este domingo 4 de julio vuelve la acción de la Formula 1 con su novena carrera con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring donde Max Verstappen buscará un nuevo triunfo que lo consolide en lo más alto, sin embargo Lewis Hamilton está urgido de ganar, mientras que el Checo Pérez va por un nuevo podio y Lando Narris con la misión de ser la sorpresa.

Hora y Canal GP Austria 2021

Sede: Red Bull Ring, Spielberg, Austria

Hora: 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star Action en Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Austria 2021 EN VIVO

Max Verstappen reclamó la pole position para el GP de Austria después de superar al sorprendente rival más cercano, Lando Norris, en un emocionante clímax de la clasificación, con Mercedes obligado a conformarse con el cuarto y quinto lugar.

Al igual que el fin de semana pasado en la pista local de Red Bull, Verstappen fue el más rápido durante la sesión de una hora, pero casi perdió la pole en la última vuelta de la Q3 cuando el piloto de McLaren, Norris, llegó a la carga, sin embargo no le alcanzó.

Verstappen criticó a su equipo por enviarlo primero al final de la Q3, pero su 1: 03.720 fue suficiente para su tercera pole consecutiva.

“Creo que es una de las mejores vueltas que he hecho”, dijo Norris, que fue tercero en la parrilla la semana pasada, mientras que Verstappen declaró: “Creo que la Q3 fue bastante mala. Por supuesto, estoy feliz de ser el primero, pero no la forma en como lo conseguimos “.

Sergio Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull, fue tercero. manteniéndose como protagonista y demostrando que puede competir por podios

Pierre Gasly y Yuki Tsunoda impresionaron en sexto y séptimo lugar para AlphaTauri, pero la estrella de la clasificación, junto con Norris, fue otro joven británico en George Russell.

Russell, que se perdió la Q3 del GP de Estiria, logró que su Williams llegara a la tanda final por primera vez en su carrera en F1 y 45 Grandes Premios, arrastrando de alguna manera al auto habitualmente rezagado al noveno lugar.

La marcha de Norris el sábado fue la última de una larga lista de resultados notables que lo han dejado cuarto en el campeonato y con la racha de puntos más larga en la parrilla.

E incluso el más ferviente de los fanáticos de McLaren habría tenido dificultades para predecirlo.

Para Hamilton y Mercedes, mientras tanto, es otro revés.

Hamilton ha limitado el daño a Verstappen en carreras recientes al terminar segundo detrás del ganador de la carrera consecutiva, pero eso puede ser difícil de lograr el domingo con Norris y Pérez delante de él, y Bottas justo detrás.

“Yo diría que con el ritmo puro [una victoria] está definitivamente fuera de discusión”, dijo Hamilton.

“En primer lugar, tengo dos coches para pasar delante y ellos [Red Bull] tienen tres décimas de ventaja. Diría que es una victoria fácil para Max. Creo que para nosotros es intentar y al menos conseguir por delante de Pérez, y tratar de limitar los daños este fin de semana “.

Así que estamos listos para otra gran carrera donde Verstappen saldrá como favorito, Checo Pérez buscará un podio y soñando con otra victoria, mientras Lewis Hamilton tendrá que esperar su oportunidad