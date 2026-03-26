República Dominicana vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

¡Mirando hacia el futuro! Este jueves, el balón rueda en un amistoso con sabor a revancha personal para República Dominicana y El Salvador y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Aunque el camino al Mundial 2026 ya se cerró para ambos, hoy comienza oficialmente la ruta hacia el 2030. Es un duelo de paciencia, estrategia y nuevos rostros.

Los dominicanos llegan en un momento fascinante de su historia futbolística. Con una captación de talento sin precedentes en ligas europeas y una liga local que no deja de crecer, los quisqueyanos quieren demostrar que ya no son solo una potencia en el béisbol. Para ellos, este proceso es la oportunidad de oro de construir los cimientos de su primera cita mundialista.

Por su parte, ‘La Selecta’ de El Salvador inicia un nuevo capítulo tras la amarga eliminación del 2026. La afición exige resultados, pero el cuerpo técnico sabe que la clave está en el recambio. Con jóvenes talentos de la MLS y la liga local buscando ganarse un puesto, El Salvador quiere recuperar esa garra que los caracteriza.

¿Quién aprovechará mejor este inicio de proceso? ¿El empuje dominicano o la tradición salvadoreña?

Nuestro pronóstico: Será un partido de muchas pruebas tácticas y mucha intensidad. Empate 1-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 26, 2026