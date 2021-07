[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Guatemala vs Guadalupe 1(9)-1(10) Copa Oro 2021

Guatemala sufrió un durísimo golpe al caer en penales ante Guadalupe y quedar eliminado de la fase de grupos de la Copa Oro 2021.

El partido arrancó de gran manera para Guadalupe que logró tomar ventaja apenas a los 6 minutos con anotación de Matthias Phaeton, tras eso el duelo se mantenía cerrado pero al 17 un mal despeje de Thuram le permitió a Luis Martínez poner el empate, ambos tuvieron sus oportunidades, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Guadalupe se veía mejor, tenía la posesión ante un Guatemala que no podía generar peligro, al 72 Phaeton fallaba frente el arco, finalmente el gol del triunfo no llegó.

Marvin Ceballos abría la serie fallando por Guatemala y Dimitri Cavare aprovechó poniendo al frente a Guadalupe. José Martínez empataba, pero Matthias Phaeton ponía el 1-2. Oscar Santis anotaba y Guadalupe fallaba para el 2-2 tras tres disparos. Rudy Barrientos y Mavrick Annerose mantenían el empate. Moisés Hernández puso el 4-3, pero los Caribeños no fallaban para irnos a la “muerte súbita”. Pineda puso el 5-4, pero Quetin Annette mantenía el empate. José Pinto no fallaba para el 6-5, pero Guadalupe no fallaba extendiendo la serie. Sarabia ponía el 7-6 y Hauterville mantenía el empate. Matan Peleg no fallaba por los Chapines y Moeson tampoco lo hacía por los caribeños. Gordillo fallaba por los Chapines y Ricardo Jerez se vestía de héroe deteniendo el cobro para mantener con vida a Guatemala. El mismo Jerez anotaba el noveno para los Chapines, pero Thuram tampoco fallaba poniendo el 9-9. Marvin Ceballos volvía a cobrar y volvía a fallar de manera increíble y ahora los Caribeños no fallaban.

Así, Guadalupe avanzó a la fase de grupos de la Copa Oro donde debutará ante Costa Rica el lunes. Guatemala 1-1 Guadalupe.

