Jamaica vs Surinam EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Copa Oro 2021

Buen partido tendremos este lunes 12 de julio siguiendo con la jornada 1 de la Copa Oro 2021, cuando Jamaica busque imponer su calidad y demostrar que será un rival de cuidad, pero tendrá que medirse a Surinam que saldrá decidido a sorprender en la cancha del Orlando City Stadium.

Hora y Canal Jamaica vs Surinam

Sede: Exploria Stadium, Orlando, Florida, Estados Unidos

Hora: 3:30 pm PT / 6:30 pm ET en Estados Unidos. 5:30 pm de México y Panamá.

Canal: TUDN en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica.

Jamaica vs Surinam en VIVO

La selección de Jamaica se ha consolidado como un rival de cuidado, ha sido protagonista en las recientes ediciones de Copa Oro, por lo que el objetivo otra vez será llegar a las últimas instancias.

Los Reggae Boyz tuvieron un par de amistosos hace un mes con un empate 1-1 ante Serbia, mientras que el 11 de junio cayeron goleados 4-0 ante Japón Olímpica.

Por su parte, Surinam fue una de las sorpresas en la pasada Liga de Naciones CONCACAF en el 2019 donde terminaron como líderes de su grupo, eso les bastó para firmar su boleto a esta edición de Copa Oro.

Los Caribeños tuvieron actividad por última vez el pasado mes de junio cuando cerraron su participación en las eliminatorias mundialistas con victoria 6-0 sobre Bermudas y derrota 4-0 ante Canadá que los dejó eliminados.

Tanto Jamaica como Surinam saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el triunfo, saben que es vital el arrancar con el pie derecho en un grupo que comparten con Costa Rica que es el favorito. En los pronósticos los Reggae Boyz son favoritos para ganar, pero no deberán confiarse si no quieren ser sorprendidos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Jamaica vs Surinam.

