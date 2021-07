Gran partido tendremos este lunes 12 de julio en un amistoso rumbo a los Juegos Olímpicos, donde Japón buscará dar un golpe de autoridad de cara a su debut en la competencia, pero tendrá una buena prueba al medirse a una Honduras que llega motivada lista para hacer un duelo digno en la cancha del Yodoko Sakura Stadium.

Hora y Canal Japón vs Honduras

Sede: Yodoko Sakura Stadium, Osaka, Japón

Hora: 7:30 pm de Japón. 4:30 am de Honduras. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TVC en Honduras.

Japón vs Honduras en VIVO

La selección de Japón se está preparando con todo para ser anfitrión del fútbol en los Juegos Olímpicos donde el objetivo serán las medallas, por lo que saben deben llegar a punto para el arranque.

Los Nipones debutarán en la competencia el próximo 22 de julio ante Sudáfrica, también compartirá grupo con México y Francia, por lo que será una competencia sumamente dura.

Por su parte, Honduras también se está preparando con todo para una nueva participación en Juegos Olímpicos donde intentarán repetir lo hecho en la edición de hace 5 años donde se metieron hasta las semifinales, aunque sin poder meterse a las medallas.

Los Catrachos arrancarán su participación también 22 de julio enfrentándose a Rumanía, posteriormente se medirá a Nueva Zelanda y cerrará ante Corea del Sur.

Tanto Japón como Honduras saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tendrán está última oportunidad para afinar detalles, saben que la competencia está ya solamente a unos días de arrancar y para los entrenadores es tiempo de ya ir perfilando al equipo titular. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs Honduras.

Japón vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Juegos Olímpicos 2021