Honduras vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Juegos Olímpicos 2021

Abrimos las emociones de este sábado 17 de julio con un duelo amistoso rumbo a los Juegos Olímpicos 2021, donde Honduras buscará aprovechar al máximo esta oportunidad de medirse a Alemania que también saldrá con lo mejor que tienen para afinar detalles de cara a sus respectivos debuts en Tokio.

Hora y Canal Honduras vs Alemania

Sede: Kimidera Park Athletic Stadium, Kawayama, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 2:00 am de Honduras. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Sin Confirmar

Honduras vs Alemania en VIVO

La selección de Honduras está afinando ya los últimos detalles de cara a su debut en Juegos Olímpicos el próximo 22 de julio donde se medirá a Rumania, mientras que también se enfrentará a Nueva Zelanda y Corea del Sur, sabiendo que la clasificación es el objetivo.

Los Catrachos tuvieron un duelo amistoso el pasado lunes donde se midieron a Japón siendo vencidos 3-1, pero mostrándose competitivos y seguramente aprovechando al máximo ese duelo.

Por su parte, Alemania también estará disputando los Juegos Olímpicos y tendrán un debut sumamente duro al medirse a Brasil el 22 de julio, posteriormente se medirán a Arabia Saudita y Costa de Marfil, siendo la obligación el pelear por medallas.

Los Teutones llevan una selección joven destacando a jugadores como Max Kruse, Nadiem amiri y Maximilian Arnold.

Tanto Honduras como Alemania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita llegar a punto a sus respectivos debuts, será la última oportunidad para los entrenadores de afinar detalles. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Honduras vs Alemania.

