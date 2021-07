Copa Oro 2021

Los Estados Unidos dieron un golpe de autoridad logrando una clara victoria 6-1 sobre Martinica en la jornada 2 de la Copa Oro 2021.

El partido arrancó con dominio de los Estados Unidos, sin embargo no se veían tan claros al ataque, hasta que al 14 Daryl Dike puso el 1-0, apenas 9 minutos después en una jugada poco fortuita Samuel Camille anotó en propio arco, Martinica intentaba reaccionar, pero la realidad es que se veían superados, al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Miles Robinson apareció para poner el 3-1, 9 minutos después Daryl Dike liquidaba con el 4-1, Martinica estaba ya totalmente vencido y al 70 Gyasi Zards firmó el 5-1, pero eso no fue todo ya que al 90 Bussio sirvió de manera perfecta a Nicholas Gioacchini que no perdonó el sexto.

Así, los Estados Unidos sumaron su segunda victoria para colocarse como segundos del Grupo B con 6 unidades, mientras Martinica quedó eliminado. Los Norteamericanos cerrarán su participación en la fase de grupos de la Copa Oro, el domingo, ante Canadá por el liderato del sector. Estados Unidos 6-1 Martinica.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Estados Unidos vs Martinica 6-1 Jornada 2 Copa Oro 2021

Etiquetas: Copa Oro