China vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Gran partido nos espera este miércoles 21 de julio siguiendo con la actividad de la jornada inaugural del fútbol femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde China intentará hacer un duelo perfecto que les permita aspirar a sumar ante Brasil que saldrá decidida a imponer su jerarquía en la cancha del Estadio de Miyagi.

Hora y Canal China vs Brasil

Sede: Estadio de Miyagi, Rifu, Miyagi, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México. 5:00 am de Brasil, Argentina y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

China vs Brasil en VIVO

La selección de China arranca su participación en estos Juegos con la misión de volver a los primeros planos en el fútbol femenil. En la edición 2016 lograron meterse a cuartos de final pero quedaron eliminadas ante Alemania, mientras que en el Mundial 2019 quedaron fuera en octavos de final.

Las Chinas lograron su boleto el pasado mes de abril cuando disputaron el Playoff ante Corea del Sur logrando ganar 1-2 como visitantes, pero en casa perdieron 2-1 y tuvieron que irse a los tiempos extra donde anotación de Wang Shuang les dio la clasificación al ganar 4-3 el global.

Por su parte, Brasil también llegan a estos Juegos con la misión de volver a ser protagonistas tras la decepcionante actuación hace 5 años cuando fueron anfitrionas, pero se quedaron con la cuarta posición, fuera de las medallas, lo que fue un duro fracaso. Tampoco la pasaron bien en el Mundial 2019 donde quedaron fuera en octavos de final.

🏃🏽‍♀️ Começando os trabalhos! 凄い



🚀 Nosso primeiro treinamento no Sendai Stadium. Cedo no Brasil e de noite por aqui. Vai ser assim, vocês vêm com a gente?#GuerreirasDoBrasil 🇧🇷 #Tokyo2020 pic.twitter.com/0UV6glNwof — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 17, 2021

Las Cariocas lograron su boleto tras proclamarse campeonas de la Copa América Femenina 2018 en Chile. Tuvieron un amistoso hace un mes empatando 0-0 ante Canadá.

Tanto China como Brasil saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de superar esta fase de grupos y soñar con las medallas, comparten sector con Zambia y Holanda, por lo que la ganadora del duelo de este miércoles dará un gran paso rumbo a la fase final. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. China vs Brasil.

China vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

