Suecia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Partidazo de poder a poder tendremos este miércoles 21 de julio en el arranque del fútbol femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde Estados Unidos buscará dar el primer golpe sabiendo que es la obligada a la medalla de Oro, sin embargo tendrá que medirse a Suecia que también saldrá decidida a dar la campanada en la cancha del Tokyo Stadium.

Hora y Canal Suecia vs Estados Unidos

Sede: Tokyo Stadium, Tokio, Japón

Hora: 4:30 pm de Japón. 2:30 am de México. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Suecia vs Estados Unidos en VIVO

La selección de los Estados Unidos es la máxima potencia del fútbol femenil, llegan como las bicampeonas del mundo, sin embargo recuerdan con un sabor amargo su participación en los Juegos Olímpicos 2016 donde quedaron eliminadas en cuartos de final al caer en penales ante, justamente, las Suecas.

Touched down in Tokyo 🛬🇺🇸⚽️ pic.twitter.com/xW49WLgYnE — U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 16, 2021

Las Norteamericanas lograron su boleto tras proclamarse campeonas del Preolímpico de la CONCACAF venciendo a Canadá en la Final en febrero de 2020. Hace apenas un par de semanas disputaron un par de amistosos ante México logrando vencerlas en ambas con idéntico 4-0.

Por su parte, Suecia también es considerada una potencia del fútbol femenil. Como ya recordamos, en la edición de los Juegos 2016 vencieron a Estados Unidos en cuartos de final y eso las motivó para meterse hasta la final donde perdieron ante Alemania, pero se quedaron con la medalla de Plata, mientras que en el pasado Mundial 2019 quedaron en el tercer lugar.

Las Suecas lograron su clasificación tras su buen papel en el Mundial 2019. Tuvieron un par de amistosos en junio donde vencieron 1-0 a Noruega y empataron 0-0 ante Australia.

Tanto Suecia como Estados Unidos saben de la importancia de este partido dado que ambas están consideradas entre las favoritas a pelear por las últimas instancias e, incluso, por las medallas, por lo que el duelo este miércoles será una buena medida de cara a lo que viene. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Suecia vs Estados Unidos.

Suecia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

