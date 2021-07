Barcelona vs Nastic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2021

Ligas Europeas

Este miércoles 21 de julio arranca la actividad de los partidos amistosos de pretemporada para el Barcelona que tendrá su primera prueba cuando se midan al Nastic de Tarragona que intentará hacer un duelo digno en la cancha del Estadi Johan Cruyff.

Hora y Canal Barcelona vs Nastic

Sede: Estadi Johan Cruyff, Barcelona, Cataluña, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: BarcaTV

Barcelona vs Nastic en VIVO

El cuadro del Barcelona se está preparando para una nueva temporada donde el objetivo será volver a la pelea por el título de LaLiga tras dejarla ir esta temporada, además, buscarán la Copa del Rey e intentarán ser protagonistas en la Champions League.

Los Blaugranas inician la pretemporada con algunas ausencias destacando a Leo Messi. Entre sus movimientos destacan las llegadas de Eric García, Kun Aguero y Memphis Depay que llegaron libres, mientras que sufrieron las bajas de Junior Firpo, Carlo Aleña, Konrad de la Fuente, Trincao, entre otros.

Ronald Koeman sabe que en esta temporada su plantel no será tan poderoso como en otras campañas, por lo que el juego en conjunto toma mayor relevancia.

Por su parte, el Nastic es un club que milita en la Segunda División B de España donde no les fue del todo bien, por lo que intentarán aprovechar este amistoso ante uno de los mejores clubes del mundo para mejorar, intentarán hacer un duelo digno.

Tanto el Barcelona como Nastic saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes intentarán hacer un buen papel en este primer choque de pretemporada, saben que todavía queda camino por recorrer, pero cada duelo debe ser aprovechado por los entrenadores. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Nastic.

