México vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa Oro 2021

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 24 de julio en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2021, cuando México busque imponer su jerarquía y su calidad para firmar su pase a semifinales, pero no tendrán un duelo nada sencillo al medirse a Honduras que saldrá a “matar o morir” listos para dar la campanada en el State Farm Stadium en Arizona.

Como llegan las selecciones

La Selección Mexicana cumplió en la fase de grupos logrando terminar como líder del sector A al sumar par de victorias (Guatemala y El Salvador), así como un sorpresivo empate a cero ante Trinidad y Tobago en el debut, aun así quedaron en la cima con 7 unidades.

El Tricolor cumplió en el cierre de la fase de grupos el domingo pasado cuando se midieron a El Salvador logrando doblegarlos con solitaria anotación del Chaka Rodríguez en un choque parejo donde no convencieron del todo.

Por su parte, Honduras tuvo un desempeño agridulce en la fase de grupos dentro del sector D donde terminó en la segunda posición tras sumar buenos triunfos ante Panamá y Granada, sin embargo una derrota ante Qatar los dejó con 6 unidades en el segundo lugar.

Los Catrachos cerraron su participación en la fase de grupos el pasado martes en un choque realmente cerrado y emocionante ante Qatar donde terminaron cayendo 2-0.

Tanto México como Honduras saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan decididos a ganar y avanzar, saben que no hay margen de error en esta fase uno avanzará a semifinales y el otro quedará eliminado de la Copa Oro, algo que podría considerarse un fracaso para cualquiera, aunque claramente la presión y obligación recae del lado del Tricolor.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez apenas el pasado 12 de junio en un amistoso también en los Estados Unidos. En aquel choque los Catrachos tuvieron mejores oportunidades, aunque después de 90 minutos ninguno se hizo presente en el marcador para un 0-0 final.

Hora y Canal México vs Honduras

El juego entre México vs Honduras se estará disputando en punto de las 7:00 pm del Pacífico y 10:00 pm del Este en los Estados Unidos. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:00 pm

México, Panamá, Perú y Ecuador: 9:00 pm

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 10:00 pm

Brasil, Argentina y Uruguay: 11:00 pm

La transmisión del partido Honduras vs México en VIVO para la televisión será en exclusiva por Canal 5 y Azteca 7 en TV Abierta para todo México, en Honduras será por TVC, en Centroamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la CONCACAF que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

México vs Honduras en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a ganar y avanzar, no hay margen de error, saben que es momento de mostrar su mejor fútbol. En los pronósticos el Tricolor es favorito por su mayor jerarquía y calidad, pero es un hecho que no se han visto tan sólidos y eso buscará ser aprovechado por los Catrachos que van con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Honduras.

México vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa Oro 2021

