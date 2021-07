Nueva Zelanda vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo entre equipos necesitados tendremos este sábado 24 de julio siguiendo con la jornada 2 del fútbol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde Estados Unidos buscará imponer su jerarquía para sumar sus primeros puntos tras su amargo debut, pero tendrán que medirse a Nueva Zelanda que también saldrá decidida a sumar en la cancha de Saitama.

Hora y Canal Nueva Zelanda vs Estados Unidos

Sede: Estadio Saitama 2002, Saitama, Japón

Hora: 8:30 pm de Japón. 6:30 am de México. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Nueva Zelanda vs Estados Unidos en VIVO

La selección de Nueva Zelanda iniciaba la competencia con mucha ilusión aspirando a superar la primera fase, sin embargo tienen mucho que mejorar si aspiran a dar la campanada.

Las Kiwis tuvieron un amargo debut el pasado miércoles cuando se midieron a Australia siendo superadas 2-1.

Por su parte, Estados Unidos es una de las favoritas a conseguir la medalla de Oro, son las vigentes campeonas del mundo, sin embargo dejaron muchas dudas en su debut que intentarán disipar este sábado.

Las Norteamericanas debutaron en la competencia el miércoles pasado enfrentándose a Suecia y sufriendo una durísima derrota 3-0 que ha preocupado a su afición.

Tanto Nueva Zelanda como Estados Unidos saben de la importancia de este partido dado que ambas debutaron de manera gris, por lo que esperan recuperarse en esta segunda fecha, aunque es la realidad que las Barras y las Estrellas son amplias favoritas para ganar, sería una sorpresa si las Kiwis rescatan, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nueva Zelanda vs Estados Unidos.

julio 23, 2021

