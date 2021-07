Francia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Juegazo de poder a poder tendremos este domingo 25 de julio en el cierre de la primera jornada del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021, donde Francia buscará hacer un duelo perfecto que les permita soñar con vencer nada más y nada menos que los Estados Unidos que saldrán a imponer su jerarquía en la duela de la Saitama Super Arena.

Hora y Canal Francia vs Estados Unidos

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 8:00 am de Puerto Rico, Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Francia vs Estados Unidos en VIVO

La selección de Francia ha sido una protagonista de la competencia siempre peleando en las instancias finales, hace 5 años se quedaron en la sexta posición, mismo lugar que ocupó en 2012, mientras que en Sídney 2000 se quedaron con la medalla de plata.

Por su parte, los Estados Unidos es el gran favorito para llevarse una nueva medalla de Oro, son los vigentes tricampeones de la competencia, sin embargo vienen de un duro fracaso en el Mundial 2019 donde quedaron séptimos. Los dirigidos por Gregg Popvich conformó una buena selección destacando a Kevin Durant, Bam Adebayo, Zach LaVine y Draymond Green.

Estos dos equipos se enfrentaron en el pasado Mundial 2019 en China en los Cuartos de Final donde los Franceses sorprendieron al vencer y eliminar a los Norteamericanos con gran actuación de Evan Fournier con 22 puntos y 4 asistencias.

Tanto Francia como los Estados Unidos saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad en este mismo arranque. En los pronósticos los Norteamericanos son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero es un hecho que los Galos serán un rival muy duro. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Francia vs Estados Unidos.

Francia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 24, 2021

Etiquetas: Basquetbol Juegos Olímpicos