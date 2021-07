Japón vs México EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 25 de julio siguiendo con la jornada 2 del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Japón, el anfitrión de la competencia, busque sumar una nueva victoria que les permita firmar su clasificación a la fase final, pero tendrán que recibir a México que llega muy motivado listo para dar un nuevo golpe de autoridad en el Estadio de Saitama.

Como llegan las selecciones

La selección de Japón tiene la ilusión de pelear por las medallas, cumplió en su debut, pero saben que los esperan los dos partidos más complicados donde se estará jugando el boleto a la fase final.

Los Nipones cumplieron en su partido de debut el pasado jueves cuando se midieron a Sudáfrica logrando doblegarlos con solitaria anotación de Kubo.

Por su parte, México trajo lo mejor que tenía disponible para esta competencia, lo que ha quedado demostrado desde su debut, sin embargo no pueden caer en excesos de confianza, queda un largo camino en la búsqueda de las medallas.

El Tricolor dio un golpe de autoridad en su debut el pasado jueves cuando se midieron a Francia, que parecía el rival a vencer, sin embargo los mexicanos los terminaron aplastando 4-1 con anotaciones de Alexis Vega, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre.

Tanto Japón como México saben de la importancia de este partido dado que ambos países ganaron en su presentación y el quedarse con el triunfo este domingo les permitiría prácticamente asegurar su pase a la fase final, sobretodo del lado de los mexicanos ya que cerrarán ante Sudáfrica que luce como el rival más débil del Grupo A.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez en las semifinales de los Juegos Olímpicos 2012 en Wembley donde el Tricolor se quedó con el triunfo 3-1 con goles de Marco Fabián, Oribe Peralta y Javier Cortes, a la postre los mexicanos se quedarían con el oro.

El juego entre Japón vs México se estará disputando en punto de las 8:00 pm de Japón, así como a las 6:00 am de México; en Estados Unidos arrancará a las 4:00 am del Pacífico y 7:00 am del Este.

La transmisión del partido México vs Japón en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 y Azteca 7 en TV Abierta para México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de Claro Sports para Latinoamérica.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a los cuartos de final. En los pronósticos el Tricolor parte como ligero favorito por el gran nivel que mostró en su debut, pero los Nipones están en casa y eso siempre será un factor importante. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs México.

