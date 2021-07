Gimnasia Artística EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Alexa Moreno en Juegos Olímpicos 2021

Gimnasia

Este domingo 25 de julio arranca la actividad de la gimnasia femenina con su único día donde no se entregarán medallas. Aunque no hay medallas, este es probablemente uno de los días más importantes para las gimnastas. Los puntajes que reciben las gimnastas hoy en función de su desempeño determinan qué gimnastas califican para eventos específicos y la competencia general y por equipos. Los 8 mejores equipos se clasificarán para la final por equipos que tendrá lugar el 27 de julio. Después de esto, las 24 mejores gimnastas en el All-Around (mejor puntuación en los cuatro aparatos) se clasifican para la final All-Around que tendrá lugar el 29 de julio. Por último, las 8 mejores gimnastas de cada evento se clasifican para las respectivas finales del evento que comienzan el 1 de agosto y continúan hasta el 3 de agosto.

Hora y Canal Gimnasia Artística Alexa Moreno

Sede: Centro Gimnasia de Ariake, Tokio, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Gimnasia Artística Femenil en VIVO

No hay absolutamente ninguna duda de que todas las apuestas se realizan en una actuación estelar del equipo de Estados unidos. Vienen con el equipo más fuerte y su objetivo será recoger el máximo número de medallas posible. Encabezando el equipo está la única GOAT en gimnasia, Simone Biles. Es la reina indiscutible de la gimnasia, llegando a Tokio como veterana y campeona olímpica y defensora del mundo, con nuevos movimientos de alto riesgo en salto, viga y suelo. Ella tendrá como objetivo ayudar al equipo de Estados Unidos clasificar las Finales por equipos.}

Los rusos vienen a Tokio como los favoritos para esa medalla de plata en la final por equipos, considerando que el oro es para Estados Unidos salvo errores importantes. Encabezando el equipo está la veterana Angelina Melnikova, quien está aquí representando a la República de China en sus segundos Juegos Olímpicos. Melnikova, medallista de bronce en el campeonato mundial de 2019, al igual que Jordan, a menudo se ha enfrentado a problemas de consistencia en su hermosa gimnasia. sin embargo, lució sólida como una roca en la mayoría de las actuaciones de este año, y viene con una mayor confianza mental y una forma impecable en su sesión de entrenamiento de podio.

Sin duda habrá mucha calidad en la gimnasia femenina, pero los mexicanos estaremos al pendiente de lo que haga Alexa Moreno que tendrá la misión de llegar a alguna final de aparatos que podría ser el caballo con arzones, mientras que también buscará el All around.

Aquí les traeremos todas las actualizaciones de lo que pase en el Centro de Gimnasia.

Gimnasia Artística EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Alexa Moreno en Juegos Olímpicos 2021

