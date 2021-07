Gimnasia

Arrancan las emociones de las Finales en lo Juegos Olímpicos 2021 este domingo 1 de agosto con el Salto de Caballo donde Alexa Moreno tendrá actividad soñando con una medalla, aunque para ello tendrá que hacer una competencia perfecta en el Centro Gimnasia de Ariake.

Hora y Canal Salto de Caballo

Sede: Centro Gimnasia de Ariake, Tokio, Japón

Hora: 5:52 pm de Japón. 3:52 am de México. 1:52 am PT / 4:52 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Salto de Caballo Alexa Moreno en VIVO

Tras el anuncio de que Simone Biles finalmente no competirá en este Salto de Caballo la competencia se ha tornado sumamente atractiva con 8 competidoras buscando una de las medallas, siendo Jade Carey la favorita, sin embargo Rebeca Andrade y la misma Alexa Moreno estarán peleando con todo.

La competencia constará de dos saltos para cada competidora con dos intentos para cada uno de los saltos, las puntuaciones de los 4 intentos se sumarán y así se repartirán las medallas.

¡Así se vuela, Alexa! 🇲🇽🤸‍♀️



La gimnasta mexicana @alexa_moreno_mx se convierte en una de las ocho finalistas que lucharán por medalla en la prueba de salto de potro.#Tokyo2020 #JuegosOlímpicos@COM_Mexico pic.twitter.com/ffyCm8WzRG — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 25, 2021

La mexicana Alexa Moreno está haciendo historia al meterse a esta final, sin embargo ahora con al salida de Biles se abre una oportunidad para pelea por las medallas, es una realidad que el Oro o plata luce muy complicado, pero el bronce está ahí siempre y cuando tenga una actuación perfecta.

Estas serán las competidoras del Salto de Caballo:

Así que estamos listos para disfrutar de este gran evento que siempre es atractiva, las 8 gimnastas pelearán sabiendo que una medalla es muy posible. Los mantendremos actualizados con todas las novedades, resultados y ganadoras.

Gimnasia EN VIVO Final Salto de Caballo Alexa Moreno Hora, Canal, Dónde ver Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 31, 2021

Etiquetas: Alexa Moreno