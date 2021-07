[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Japón vs México 2-1 Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

México sufrió un duro golpe cayendo derrotados 2-0 ante Japón en al jornada 2 del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Japón ya que apenas a los 7 minutos Takefusa Kubo ponía el 1-0, apenas 3 minutos después una clara falta de César Montes sobre Yuki Soma se marcó como penal y Ritsu Doan no perdonaba para el 2-0, al 16 Henry Martín con una media-vuelta se quedó cerca, México intentaba, pero no eran nada claros, al descanso no había más.

Para el segundo tiempo México seguía intentando pero sin idea, Diego Lainez no podía ser el referente, al 62 Luis Romo de cabeza estuvo cerca, las cosas se complicaron al 68 cuando Johan Vásquez se fue expulsado, al 75 estuvo cerca de caer el tercero Nipón pero Loroña salvaba de milagro con una barrida, el Tricolor se metió a la pelea al 84 con un tiro libre del Piojo Alvarado que pasó de manera increíble entre todos para terminar en el fondo de las redes, México apretó, pero el empate ya no llegó.

¡FIN DEL PRIMER TIEMPO! ¡SÍ SE PUEDE, #VamosConTokyo! ⚽🙏



Con 2 goles en los primeros 10 minutos, Japón se va al DESCANSO con la ventaja sobre @miseleccionmx

🇲🇽 0️⃣-2️⃣ 🇯🇵

EN VIVO: https://t.co/eybZ16S2zL pic.twitter.com/KPsnwWPC7c — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 25, 2021

Con esta derrota México se estancó en 3 unidades, mientras Japón se colocó líder con 6 unidades. En la última jornada, el miércoles, el Tricolor se medirá a Sudáfrica, mientras que los Nipones se enfrentarán a Francia. Japón 2-1 México.

