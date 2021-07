República Dominicana vs Serbia EN VIVO Hora, Canal Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Gran juego tendremos este domingo 25 de julio siguiendo con la actividad de la jornada inaugural del Voleibol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde la República Dominicana hará su debut con la misión de sumar su primer triunfo, pero tendrán una dura prueba cuando se midan a Serbia que saldrá a imponer su jerarquía en la Ariake Arena.

Hora y Canal República Dominicana vs Serbia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 2:20 pm de Japón. 00:20 am de México. 1:20 am de República Dominicana. 10:20 pm PT / 1:20 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. CDN en República Dominicana. NBC en Estados Unidos.

República Dominicana vs Serbia en VIVO

La escuadra de la República Dominicana arranca su competencia con la misión de ser protagonista, llegan motivadas tras ganar su boleto en el clasificatorio de Norteamérica en enero de 2020 venciendo a Puerto Rico, Canadá, y México.

Las Dominicanas vuelven a unos Juegos tras no haber participado en Río 2016, pero en el 2012 tuvieron un buen papel quedándose en la quinta posición. En el campeonato del Mundo de 2018 en Japón, quedaron novenas.

Por su parte, Serbia se ha consolidado como una potencia en este deporte y llega con la misión de colgarse la medalla de Oro, son las vigentes campeonas del Mundo, mientras que en Río 2016 se colgaron la plata perdiendo la final ante China.

Las Serbias lograron su boleto en el Intercontinental de agosto de 2019 donde vencieron a Polonia, Tailandia y Puerto Rico, eso les dio el pase Olímpico.

Tanto la República Dominicana como Serbia saben de la importancia de este partido dado que ambas quieren arrancar con el pie derecho, aunque es una realidad que las Serbias son amplias favoritas para ganar, sería una sorpresa si las Dominicanas se quedan con la victoria. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. República Dominicana vs Serbia.

