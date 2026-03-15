Estados Unidos vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol entra en su fase decisiva con un enfrentamiento espectacular. La Selección de béisbol de Estados Unidos se medirá ante la Selección de béisbol de República Dominicana en una semifinal cargada de talento y poder ofensivo, en el LoanDepot Park de Miami.

El ganador de este choque avanzará a la gran final del torneo, en un duelo que reúne a algunas de las mayores estrellas del béisbol mundial.

República Dominicana llega como una ofensiva imparable

La Selección de béisbol de República Dominicana ha sido uno de los equipos más dominantes del campeonato. Los caribeños llegan invictos a las semifinales, respaldados por una ofensiva explosiva que ha promediado más de diez carreras por partido.

El lineup dominicano cuenta con figuras de primer nivel como Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., quienes han liderado una alineación que ha castigado constantemente a los lanzadores rivales.

En el montículo, el encargado de abrir el partido será Luis Severino, quien tendrá la difícil tarea de contener a la poderosa ofensiva estadounidense.

Estados Unidos apuesta por su as en la lomita

La Selección de béisbol de Estados Unidos llega a esta semifinal con algunas dudas tras un camino más complicado en las rondas previas.

En los cuartos de final, el equipo norteamericano apenas pudo imponerse 5-3 a la Selección de béisbol de Canadá en un partido muy cerrado que evidenció algunos problemas en su consistencia ofensiva.

Para este duelo clave, Estados Unidos enviará al montículo a su principal figura del pitcheo: Paul Skenes, ganador del Cy Young Award, quien buscará frenar a una de las ofensivas más temidas del torneo.

En la caja de bateo, el equipo contará con el poder de Aaron Judge, una de las mayores amenazas ofensivas del béisbol actual.

Un choque de superestrellas en Miami

El partido enfrentará dos estilos muy claros: el sólido pitcheo estadounidense frente al poder ofensivo dominicano. Con ambas selecciones llenas de talento de Grandes Ligas, el encuentro promete ser uno de los más emocionantes del torneo.

Además, el ambiente en Miami podría jugar un papel importante, ya que se espera una gran presencia de aficionados dominicanos apoyando a su selección.

Pronóstico Estados Unidos vs República Dominicana

Sobre el papel, este enfrentamiento luce muy equilibrado. Estados Unidos tiene una gran arma en el montículo con Paul Skenes, pero la ofensiva dominicana ha demostrado ser extremadamente peligrosa durante todo el torneo.

Pronóstico:

República Dominicana 5 – 4 Estados Unidos.

Last modified: marzo 15, 2026