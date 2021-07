Clavados

Este domingo 25 de julio arranca la actividad de los Clavados en los Juegos Olímpicos 2021 con los Sincronizados Trampolín Femenino de 3m donde México buscará colgarse su primera medalla en el Centro Acuático de Tokio.

Hora y Canal Clavados Trampolín 3m Femenil

Sede: Centro Acuático de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Clavados Trampolín 3m Femenil en VIVO

El Trampolín 3m Femenil estará repartiendo medallas este mismo día, por lo que podríamos ver la primera medalla para México en los Clavados donde se espera puedan cosechar preseas.

México estará representado por las jóvenes clavadistas Carolina Mendoza y Dolores Hernández, pero a pesar de su juventud ambas son muy experimentadas.

Hace 5 años China se quedó con la medalla de Oro y de nueva cuenta son las máximas favoritas a quedarse con la máxima presea en Tokio, estarán representadas por Tingmao Shi, que ganó hace 5 años y que ahora tendrá como pareja a Han Wang. La plata en Río fue para Italia y el bronce fue para Australia.

Aquí les tendremos toda la información minuto a minuto de lo que vaya sucediendo en el Trampolín, con seguimiento especial a las mexicanas que querrán ser protagonistas.

Clavados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Carolina Mendoza y Dolores Hernández Trampolín 3m Femenil Juegos Olímpicos 2021

(Visited 5 times, 5 visits today)

Last modified: julio 24, 2021

Etiquetas: Carolina Mendoza