Argentina vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Se abren las emociones de la jornada 2 del Voleibol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este lunes 26 de julio, cuando Argentina busque sumar su primera victoria de la competencia tras un amargo debut, pero tendrá una dura prueba ante Rusia que también llega dolida obligada a ganar en el Ariake Arena.

Hora y Canal Argentina vs Rusia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:00 am en Japón (martes). 7:00 pm de México. 9:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Rusia en VIVO

La selección de Argentina tiene la misión de ser competitivas luchando por un boleto a la fase final, pero tienen mucho que mejorar tras su amargo debut.

#Tokyo2020 #volleyball



Las Panteras cedieron ante las campeonas de la VNL tras disputar un gran partido. ¡Vamos que esto sigue!



Argentina 🇦🇷0-3🇺🇸 Estados Unidos (20-25, 19-25, 20-25)



👉Max anotadora: Erika Mercado (14)#EquipoARG 🇦🇷 #ArgentinaEnTokio2020 #VamosArgentina 💙 pic.twitter.com/Cldgfz2Li1 — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) July 25, 2021

Las Albicelestes arrancaron su participación el pasado sábado cuando se midieron a Estados Unidos siendo claramente vencidas 3-0.

Por su parte, Rusia siempre es una selección de cuidado, pero su debut dejó muchas dudas al ser aplastadas 3-0 por Italia, así que tienen que mejorar si quieren sumar su primer triunfo.

Tanto Argentina como Rusia saben de la importancia de este juego ya que ambas perdieron en su debut y para esta segunda fecha no pueden darse el lujo de volver a caer en la pelea por un boleto a la fase final. En los pronósticos las Rusas son ligeras favoritas, pero las Albicelestes tienen todo para luchar y pensar en ganar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Rusia. Argentina vs Rusia.

