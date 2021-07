Liga MX Torneo Apertura 2021

Piojo Herrera y los Tigres tuvieron un gran debut en el Torneo Apertura 2021 al vencer 2-1 a Tijuana en el Caliente.

El partido arrancó de gran manera para Tigres ya que apenas a los 9 minutos el Diente López sirvió a Carlos González que no perdonó el primero de la temporada, tras eso la UANL controlaba la pelota pero sin profundidad, Tijuana no podía competir, al descanso había realmente poco que contar. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo, ninguno lograba tomar las riendas, pero a los 11 minutos otra vez apareció el Diente López ahora con un centro que Juan Pablo Vigón mandó al fondo de cabeza para el 0-2 de Tigres, Tijuana tuvo que arriesgar y al 73 Diego Reyes intentó reventar, pero le rebotó a Brayan Angulo para meter a la pelea a los Xolos que se fueron con todo, pero el empate ya no llegó.

Así, los Tigres sumaron sus 3 primeros puntos dejando a Tijuana en blanco. En actividad de la jornada 2 de la Liga MX, los Xolos visitarán al León el sábado, un día después la UANL visitará al Toluca. Tijuana 1-2 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs Tigres 1-2 Torneo Apertura 2021

