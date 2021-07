Brasil vs Zambia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Se cierra la actividad de la fase de grupos del fútbol femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este martes 27 de julio, cuando Brasil busque cerrar con todo pensando ya en la fase final, no debería tener problemas cuando se midan a Zambia que intentarán hacer un duelo digno en Saitama.

Hora y Canal Brasil vs Zambia

Sede: Estadio Saitama 2002, Saitama, Japón

Hora: 8:30 pm de Japón. 6:30 am de México. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Globo en Brasil.

Brasil vs Zambia en VIVO

La selección de Brasil ha cumplido con un buen papel en la fase de grupos de estos Juegos donde ya tienen la clasificación en la bolsa al sumar un triunfo y un empate, sin embargo todavía quieren asegurar el liderato del sector.

Las Cariocas vienen de un emocionante empate en la jornada pasada cuando se midieron a Holanda en un duelo en el que habían tomado ventaja 3-2 con goles de Debinha, Marta y Ludmila, sin embargo al 79 las igualaron para el 3-3 final.

Por su parte, Zambia ha hecho bien las cosas llegando a esta última jornada con vida tras sumar un empate y una derrota, realmente sus esperanzas de clasificar son nulas y únicamente querrán despedirse con un buen sabor de boca.

Las Africanas vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando se midieron a China reponiéndose de un par de desventajas para irse al frente 4-3 con hat-trick de Barbra Banda y uno más de Racheal Kundananji, sin embargo a 6 minutos del final las empataron.

Tanto Brasil como Zambia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar con todo rumbo a la siguiente ronda, aunque la realidad es que las Cariocas son amplias favoritas para ganar y hacerlo incluso por goleada, aunque no deberán confiarse de unas Africanas que intentarán hacer un duelo digno. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Zambia.

Brasil vs Zambia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 26, 2021

Etiquetas: Brasil