Argentina vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Gran juego tendremos este miércoles 28 de julio siguiendo con la jornada 3 del voleibol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Argentina busque sumar su primera victoria en la pelea por la clasificación, sabe que ya no hay margen de error al enfrentarse a Francia que también saldrá por todo en la Ariake Arena.

Hora y Canal Argentina vs Francia

Hora: 2:20 pm de Japón. 00:20 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 2:20 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:20 pm PT / 1:20 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Francia en VIVO

La escuadra de Argentina ha mostrado buenas cosas en el arranque de la competencia siendo altamente competitivos, sin embargo han sufrido sendas derrotas que lo han dejado sin margen de error en la pelea por un boleto a la fase final.

¡JUEGAZO en el #volleyball masculino donde #BRA, vigente campeón Olímpico, vino de atrás para vencer a #ARG 3-2 (19-25, 21-25, 25-16, 25-21 y 16-14) en la jornada 2 de la competencia #Tokyo2020!



Brasil 3-2 Argentina pic.twitter.com/xNHSs8iQ3k — Fulbox (@fulboxOficial) July 26, 2021

Los Albicelestes vienen de un durísimo golpe el pasado lunes cuando se midieron a Brasil en un duelo en el que ganaron los 2 primeros sets, sin embargo los remontaron de manera increíble para terminar cayendo 2-3, tienen que dejar eso atrás cuanto antes.

Por su parte, Francia ha tenido un desempeño irregular al sumar una victoria y una derrota en las dos primeras fechas, por lo que igual saben que es vital ganar este miércoles.

Los Galos vienen de un buen triunfo el pasado lunes cuando no tuvieron problemas para doblegar 3-0 a Túnez.

Tanto Argentina como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan urgidos de cosechar la victoria en la pelea por la clasificación, no hay margen de error en esta recta final. Los Galos son ligeros favoritos, pero la Albiceleste ya demostró que puede ante los mejores. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Francia.

Argentina vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 27, 2021

Etiquetas: Argentina