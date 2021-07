Clavados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Juan Celaya y Yahel Castillo Sincronizados Trampolin 3m Juegos Olímpicos 2021

Clavados

Sigue la actividad en el Centro Acuático de Tokio este martes 28 de julio con cuando ahora se dispute la final del Trampolín 3 metros en los Juegos Olímpicos 2021 donde China buscará seguir cosechando medallas de Oro, mientras México intentará meterse al podio, aunque para ello tendrá que hacer una competencia perfecta.

Hora y Canal Clavados Trampolín 3m Masculino

Sede: Centro Acuático de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Clavados Trampolín 3m Masculino en VIVO

El Trampolín 3 metros masculino será disputado por 8 países que tendrán la misión de sumar medallas, siendo China el gran favorito, pero veremos una buena competencia con Estados Unidos, Rusia, Japón, Italia, Gran Bretaña, Alemania y México.

La dupla de México estará conformado por el experimentado Yahel Castillo que vuelve a unos juegos tras haber participado en 2008 y 2012, sin embargo no pudo clasificar en el 2016, así que en su regreso querrá demostrar que mantiene el nivel. Su compañero será Juan Celaya con quien ya ganó medalla de Oro en Juegos Panamericanos.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de esta nueva competencia esperando que ahora si los mexicanos puedan meterse a las medallas, aquí les tendremos todo lo que vaya pasando clavado a clavado, así como las medallas y todo lo acontezca en la competencia.

Juan Celaya y Yahel Castillo Sincronizados Trampolin 3m Juegos Olímpicos 2021

