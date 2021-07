Argentina vs Gran Bretaña EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Bronce Rugby 7 Juegos Olímpicos 2021

Juegos Olímpicos 2021

Gran partido tendremos este miércoles 28 de julio con la disputa de la medalla de Bronce en el Rugby 7 de los Juegos Olímpicos 2021, donde Argentina buscará redondear su histórica participación con una medalla, pero tendrán que medirse a Gran Bretaña que saldrá con todo en el Estadio de Tokio.

Hora y Canal Argentina vs Gran Bretaña

Sede: Estadio Tokio, Tokio, Japón

Hora: 5:30 pm de Japón. 3:30 am de México. 5:30 am de Argentina. 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Gran Bretaña en VIVO

La selección de Argentina ha hecho historia metiéndose hasta esta disputa por el bronce, sin embargo estando aquí nadie les quita la ilusión de colgarse una medalla.

Los Pumas vienen de un buen partido en semifinales el día de ayer cuando se midieron a Fiji en un choque donde compitieron de buena manera, pero terminaron cayendo 26-14.

Por su parte, Gran Bretaña también ha cumplido con un buen papel en esta competencia, pero igual irán con todo por una medalla.

Los Británicos no tuvieron mucho que hacer ante Nueva Zelanda en la ronda de semifinales siendo vencidos 29-7.

Tanto Argentina como Gran Bretaña saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, el ganador se quedará con el bronce, mientras que el perdedor se irá con las manos vacías. Los Pumas son ligeros favoritos, pero no será nada fácil. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Gran Bretaña.

Last modified: julio 27, 2021

Etiquetas: Argentina