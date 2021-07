Qatar vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa Oro 2021

Copa Oro 2021

Gran partido tendremos este jueves 29 de julio en el arranque de las semifinales de la Copa Oro 2021, donde Qatar buscará seguir haciendo historia en la pelea por el título, sin embargo tendrá que visitar a los Estados Unidos que querrán dar un golpe de autoridad y meterse a la gran final en la cancha del Q2 Stadium.

Hora y Canal Qatar vs Estados Unidos

Sede: Q2 Stadium, Austin, Texas

Hora: 4:30 pm PT / 7:30 pm ET en Estados Unidos. 5:30 pm de Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. 6:30 pm de México y Panamá.

Canal: TUDN en Estados Unidos y México. ESPN en Centroamérica.

Qatar vs Estados Unidos en VIVO

La selección de Qatar llegó como invitada a este torneo, no se tenían altas expectativas, aunque la realidad es que ha venido con un paso ascendente en su formación rumbo al Mundial 2022 donde serán anfitriones y ahora son serios candidatos al título.

Los Asiaticos dieron un golpe de autoridad en los Cuartos de Final donde se midieron a El Salvador en un duelo en el que tomaron ventaja 3-0 con doblete de Almoez Ali y uno más de Abdulaziz Hatem, sin embargo La Selecta se acercó, aunque finalmente aguantaron el triunfo 3-2.

Por su parte, Estados Unidos llegó a la competencia con un plantel totalmente alternativo, pero eso no ha sido impedimento para meterse a estas semifinales tras ganar los 4 partidos que ha disputado, sin embargo para este jueves tendrán que mostrar su mejor fútbol para avanzar.

Los Norteamericanos sufrieron en la ronda de semifinales donde se midieron a Jamaica en un duelo de dominios alternos, pero cuando parecía que tendríamos alargue apareció Matthew Hoppe al 83 para darle el triunfo a los Estados Unidos.

Tanto Qatar como los Estados Unidos saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, ambos han cumplido llegando a estas semifinales, sin embargo ninguno se conforma, saben que la final está a solamente un paso. En los pronósticos los Norteamericanos son favoritos al estar en casa, sin embargo los Qataríes llegan en un gran momento y no sería sorpresa si avanzan en esta Copa Oro. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Qatar vs Estados Unidos.

