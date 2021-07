Argentina vs Túnez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Seguimos con la actividad de la jornada 4 del voleibol en los Juegos Olímpicos 2021 este viernes 30 de julio con un buen duelo donde Argentina saldrá decidido a llevarse un nuevo triunfo que les permita perfilar la clasificación, no hay margen de error al medirse a Túnez que intentará dar la sorpresa en la Ariake Arena.

Hora y Canal Argentina vs Túnez

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 4:25 pm de Japón. 2:25 am de México. 4:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:25 am PT / 3:25 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica .TyC Sports en Argentina. NBC en Estados Unidos.

Argentina vs Túnez en VIVO

La escuadra de Argentina ha cumplido con un buen papel en esta fase de grupos logrando sumar una victoria y un par de derrotas pero siendo competitivo en los 3 duelos, por lo que este viernes tendrán la misión de ganar y clasificar.

Gran victoria de la Selección Argentina de Vóley ante Francia por 3-2.

Lo gritamos todos !!!

Una alegría inmensa por el equipo qué mostró mucho carácter

Vamos 🇦🇷!!! pic.twitter.com/gUB8cQmIAk — JoseMontesano (@JoseMontesano) July 28, 2021

La Albiceleste viene de una valiosísima victoria el pasado miércoles cuando se midieron a Francia logrando reponerse de perder el primer set, para ganar 3-2, así que llegan muy motivados.

Por su parte, Túnez ha cumplido estando en esta competencia, ha sido el rival más flojo del grupo ya que han perdido los 3 partidos que han disputado, por lo que de volver a caer quedarían eliminados.

Los Africanos vienen de una nueva derrota el pasado martes cuando se midieron a los Estados Unidos sorprendiendo al ganar el segundo set, pero terminaron cayendo 3-1.

Tanto Argentina como Túnez saben de la importancia de este partido ya que estamos por cerrar esta fase de grupos. En los pronósticos la Albiceleste es claro favorito, no pueden fallar, pero tampoco deberán caer en excesos de confianza ante unos Africanos que van por todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Túnez.

