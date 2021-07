Canadá vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo de poder a poder tendremos este viernes 30 de julio en el arranque de los cuartos de final del Fútbol Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, donde Canadá buscará dar un golpe de autoridad en la búsqueda de las medallas, pero tendrá que medirse a Brasil que también saldrá decidido a llevarse el boleto a semifinales de la cancha del Miyagi.

Hora y Canal Canadá vs Brasil

Sede: Estadio de Miyagi, Rifu, Miyagi, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Globo en Brasil.

Canadá vs Brasil en VIVO

La selección de Canadá cumplió con una buena fase de grupos donde se mantuvieron invictas al sumar una victoria y par de empates, eso las dejó en la segunda posición del Grupo E por debajo de Reino Unido.

La Hoja de Maple cerró su participación en la fase de grupos el pasado martes cuando se midieron al Reino Unido en un duelo que parecían ganar con gol de Adriana Leon, sin embargo a 5 minutos del final las empataron para el 1-1 final.

Por su parte, Brasil también cumplió con un buen desempeño en la fase de grupos al sumar par de victorias y un empate, sin embargo tuvieron que conformarse con el segundo puesto del Grupo F por debajo de los Países Bajos.

La Canarinha cerró la fase de grupos, el pasado martes, con un apretado triunfo 1-0 sobre Zambia con solitaria anotación de Andressa Alves.

Tanto Canadá como Brasil saben de la importancia de este partido dado que ambas llegan decididas a conseguir la victoria y firmar su boleto a las semifinales, las dos están obligadas a conseguir medallas pero solamente una seguirá con vida. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Canadá vs Brasil.

