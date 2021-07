Clavados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Arantxa Chávez y Aranza Vázquez Trampolín 3m Femenil Juegos Olímpicos 2021

Clavados

Este viernes 30 de julio arranca la actividad del Trampolín 3 metros Femenil individual en el Centro Acuático de Tokio por los Juegos Olímpicos 2021, donde México buscará cosechar una nueva medalla, sin embargo la competencia apenas arrancará con la fase preliminar, posteriormente vendrán las semifinales y la gran final.

Hora y Canal Clavados Trampolín 3 metros Femenil

Sede: Centro Acuático de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Clavados Trampolín 3 m Femenil en VIVO

El viernes 30 de julio arrancará la competencia con la fase preliminar donde 27 clavadistas estarán buscando ponerse a punto y donde las mexicanas Arantxa Chávez y Aranza Vázquez empezarán su participación con la misión de demostrar que serán unas serias contendientes a las medallas, donde China partirá como la gran favorita.

Arantxa Chávez, mexicana de 30 años, finalmente logró el objetivo de meterse a unos Juegos Olímpicos tras haberlo intentando en el 2012 y 2016, el no haberlo conseguido la llevó a pensar en el retiro, sin embargo en el 2021 tendrá la gran oportunidad por lo que luchó. Mientras Aranza Vázquez es la otra cara de la moneda con apenas 18 años estará disputando sus primeros Juegos Olímpicos, aun así sabe que la responsabilidad es pelear por las medallas.

La competencia se dividirá en 3 días, el viernes se llevará acabo las preliminares con las 27 clavadistas buscando un lugar en las semifinales que se disputará el sábado (misma hora), ahí serán 18 las clavadistas que competirán, finalmente el domingo (misma hora) se estará disputando la gran final con las 12 mejores se las semifinales. Serán 5 clavados por fase para cada competidora.

El equipo mexicano no debería pasar demasiadas complicaciones para llegar a la Final donde seguramente veremos a las dos clavadistas chinas, así como también a la representante de Canadá Jennifer Abel, las Norteamericanas Hailey Hernández y Krysta Palmer, mientras que la local Sayaka Mikami también buscará un lugar.

Aquí en Fulbox.com les tendremos toda la cobertura en VIVO de la competencia desde las preliminares con la actuación de las mexicanas y el resto de las competidoras.

Preliminares

Competidoras:

