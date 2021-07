República Dominicana vs Kenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Partido de “vida o muerte” tendremos este viernes 30 de julio en la jornada 4 del Voleibol Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, cuando la República Dominicana busque sumar su primera victoria que les permita llegar con vida a la última fecha, pero tendrán que medirse a Kenia que también saldrá urgida de ganar en la Ariake Arena.

Hora y Canal República Dominicana vs Kenia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:00 am de Japón (sábado). 7:00 pm de México. 8:00 pm de República Dominicana. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

República Dominicana vs Kenia en VIVO

La escuadra de la República Dominicana ha tenido una actuación complicada siendo competitivas en las tres jornadas previas, pero no conoce el triunfo, así que si quieren mantenerse con vida deben llevarse el triunfo.

Las Dominicanas vienen de un duro golpe el pasado miércoles cuando se midieron a Corea del Sur en un choque cerrado que tuvo que irse hasta el quinto set donde terminaron perdiendo 15-12.

Por su parte, Kenia ha sido la selección más débil de la competencia perdiendo los 3 partidos que han disputado sin poder ganar si quiera un set. En la ronda pasada, las Africanas se midieron a Serbia siendo superadas 3-0.

Tanto la República Dominicana como Kenia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones llegan obligadas a conseguir la victoria que les permita llegar con vida a la última fecha, no hay margen de error. Las Dominicanas son favoritas, pero no deberán confiarse de unas Africanas que van por todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. República Dominicana vs Kenia.

