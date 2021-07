Estados Unidos vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Se cierra la actividad del Grupo A en el baloncesto de los Juegos Olímpicos 2021 este sábado 31 de julio con un gran duelo donde los Estados Unidos buscarán sumar un nuevo triunfo que los consolide tras su amargo debut, pero tendrán que medirse a la República Checa que saldrá a “matar o morir” en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Estados Unidos vs República Checa

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Estados Unidos vs República Checa en VIVO

La selección de los Estados Unidos es la gran favorita para llevarse la medalla de Oro, tiene un plantel muy poderoso, pero ya vieron que cualquier error será aprovechado por sus rivales. En dos jornadas suman un triunfo y una derrota.

Por fin, USA ha estrenado su casillero de victorias ante la (nada)poderosa Irán (120-66). Volvieron los buenos porcentajes (49% T3 55% TC) y papá Lillard comandó a los americanos



21 Pts

7 T3

5 Ast#Tokyo2020pic.twitter.com/zJynbjxyZw — THE BIG 4️⃣🏀🎙 (@thebig4nba) July 28, 2021

Los Norteamericanos se repusieron tras un amargo debut, el pasado martes cuando se enfrentaron a Irán logrando doblegarlos 120-66 con 21 puntos de Damian Lillard.

Por su parte, la República Checa ha cumplido en las dos primeras jornadas donde suma un triunfo y una derrota, por lo que llegan con vida a esta última fecha, pero necesitarán un milagro para ganar.

Los Checos vienen de una dura derrota el pasado miércoles cuando se midieron a Francia siendo superados 97-77.

Tanto Estados Unidos como la República Checa saben de la importancia de este juego ya que ambas escuadras tienen la misión de llevarse el triunfo que les permita pensar en la clasificación. El Dream Team es amplio favorito para ganar, sería una auténtica sorpresa si los Checos dan la campanada. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs República Checa.

Estados Unidos vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 30, 2021

Etiquetas: Baloncesto Juegos Olímpicos