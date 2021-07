Stuttgart vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2021

Amistosos

Seguimos con la actividad de la pretemporada europea este sábado 31 de julio con un gran duelo donde el Stuttgart buscará aprovechar al máximo esta oportunidad de medirse al Barcelona que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Mercedes-Benz Arena.

Hora y Canal Stuttgart vs Barcelona

Sede: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Alemania

Hora: 5:00 pm de Alemania y España. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: BarcaTV

Stuttgart vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Stuttgart viene de una buena campaña en la pasada Bundesliga donde terminaron novenos tras haber logrado su ascenso de la Bundesliga 2, por lo que en su segunda temporada consecutiva en primera intentará meterse a competencias europeas.

Los Rojos han tenido varios duelos de preparación venciendo 5-2 a Armania el viernes de la semana pasada, antes había empatado 1-1 ante el Darmstadt y había vencido 3-0 al St Gales y 10-1 al Hollenbach.

Por su parte, el Barelona está entrando ya a la recta final de su preparación rumbo a una nueva temporada donde el objetivo será el título de LaLiga y pelear con todo por la Champions, tiene un equipo poderoso, pero para ser competitivos a nivel europeo la clave será el conjunto.

Los Blaugranas han disputado un par de amistosos con triunfos 4-0 sobre el Nástic y 3-1 sobre el Girona, el sábado pasado.

Tanto el Stuttgart como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza, aunque lo primordial para ambos entrenadores será afinar detalles y que sus jugadores se vayan poniendo en ritmo cada vez más cerca de arrancar la temporada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Stuttgart vs Barcelona.

