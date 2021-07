Puebla vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

Se cierra la actividad de este viernes 30 de julio siguiendo con la jornada 2 del Torneo Apertura 2021, cuando Puebla haga su debut en casa con la misión de sumar su primer triunfo, pero tendrá que recibir a unas Chivas que saldrán con la urgencia de quedarse con el botín completo del Estadio Cuauhtémoc.

Como llegan los equipos

El cuadro de Puebla viene de una histórica campaña de la mano de Nicolas Larcamon que ahora tendrá como objetivo el mantener ese buen paso, saben que una de sus fortalezas debe ser su localía.

La Franja demostró que quiere mantener el gran nivel, ya que en la jornada 1 les toco visitar a Monterrey en un duelo que parecían perder, hasta que al 90 apareció Christian Tabó para firmar el 1-1 final.

Por su parte, las Chivas están viviendo momentos complicados, tras la falta de refuerzos las críticas se han centrado en Vucetich y Amaury Vergara, por lo que un triunfo calmaría un poco la presión inicial.

Guadalajara, además, viene de un durísimo golpe en la jornada inaugural, el sábado, cuando recibieron al Atlético San Luis siendo superados 1-2, a pesar del gol de Ángel Zaldivar que al 77 que los acercó, pero el empate ya no llegó.

Tanto Puebla como las Chivas saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza de cara a lo que viene, sin duda un triunfo sería un golpe anímico importante para cualquiera.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 8 de enero en la fecha 1 de la campaña pasada en el Cuauhtémoc. En aquel choque Santiago Ormeño puso al frente a La Franja, pero Miguel Ponce selló el empate para Guadalajara.

Hora y Canal Puebla vs Chivas

El juego entre Puebla vs Chivas se estará disputando en punto de las 9:05 pm de México; en Estados Unidos iniciará a las 7:05 pm del Pacífico y a las 10:05 pm del Este.

La transmisión del partido Chivas vs Puebla en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Azteca 7 para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de Azteca Deportes y TUDN.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a quedarse con la victoria, no hay margen de error. En los pronósticos La Franja es ligero favorito al estar en casa, pero Guadalajara sabe que no puede empezar con dos derrotas esta Liga MX, sería un duro golpe para Vucetich el equipo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Puebla vs Chivas.

