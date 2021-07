Béisbol

En un verdadero duelazo de pitcheo, la República Dominicana cerró su fase de grupos con victoria 1-0 sobre México en el Béisbol de los Juegos Olímpicos 2021.

Después de 4 innings donde no hubo daño, finalmente en la quinta baja la República Dominicana anotó lo que sería la carrera de la diferencia cuando Charlie Valerio abrió con doble, Yefri Pérez siguió con rola para el primer out pero Valerio se fue a la tercera, Emilio Bonifacio falló, pero sencillo de Melky Cabrera puso a los Quisqueyanos al frente. Para el sexto round México tuvo la gran oportunidad de empatar con sencillo de Isaac Rodríguez que se robó la segunda sin out, Sebastián Elizalde se fue con elevado al catcher, Jean Meneses vino con sencillo y Rodríguez intentó llegar al Home pero fue puesto out.

Melky Cabrera 🇩🇴 conectó sencillo remolcador de la primera carrera. pic.twitter.com/jwQja9F7WW — Rolando E. Fermín (@RollingJr) July 30, 2021

Para el octavo episodio otra vez México desperdiciaría la oportunidad de empatar cuando Román Solis fue “caminado”, José Cardona ingresó para correr y llegó a segunda por passed ball, Isaac Rodríguez lo movió a tercera con toque de sacrificio, pero ni Sebastián Elizalde y Joey Meneses lograron traer la carrera. La novena se fue sin ningún daño.

Así, México se tendrá que jugar el todo por el todo este mismo viernes ante Japón, mientras República Dominicana ya espera rival en la siguiente ronda. México 0-1 República Dominicana.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Score México vs República Dominicana 0-1 Béisbol Juegos Olímpicos 2021

