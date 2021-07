Argentina vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Juegazo de “vida o muerte ” tendremos este sábado 31 de julio en el cierre de la fase de grupos del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Argentina busque sumar una victoria contundente que les permita aspirar a clasificar, sin embargo tendrán una dura misión a enfrentarse a Japón que también saldrá obligado a llevarse el triunfo en la Saitama Super Arena.

Hora y Canal Argentina vs Japón

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 1:40 pm de Japón (domingo). 11:40 pm de México. 1:40 am de Brasil, Argentina y Uruguay (domingo). 9:40 pm PT / 00:40 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Japón en VIVO

La selección de Argentina ha tenido una actuación agridulce en la competencia ya que ha sido vencido en los dos partidos que ha disputado, aunque en ambos ha sido competitivo y espera ahora si conseguir el triunfo que les permita seguir con vida.

¡ESPAÑA SE LLEVA LA VICTORIA SOBRE ARGENTINA!



Los ibéricos se confirma como uno de los favoritos al metal dorado en el básquetbol varonil, tras una nueva victoria en #Tokyo2020



🇪🇸81-71🇦🇷 #VamosConTokyo pic.twitter.com/BI8etRwXrs — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 29, 2021

La Albiceleste viene de una sufrida derrota en la jornada pasada, el jueves, cuando se midieron a España siendo vencidos 81-71 pero destacando a Nicolás Laprovíttola con 27 puntos y 4 asistencias.

Por su parte, Japón no suele ser un rival muy competitivo en este deporte, realmente está participando por ser anfitrión y lo ha pagado caro siendo vencido en ambos duelos.

El pasado miércoles los Nipones se midieron a Eslovenia siendo claramente derrotados 116-81, por lo que tienen mucho que mejorar si quieren sorprender.

Tanto Argentina como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán con todo por la victoria que significaría mantener la esperanza de clasificar. En los pronósticos la Albiceleste es favorita, pero los Nipones están en casa e intentarán despedirse con victoria. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Japón.

