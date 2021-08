Brasil vs Letonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Gran partido tendremos este domingo 1 de agosto en los octavos de final del Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos 2021 donde Brasil buscará imponer su jerarquía y calidad para seguir su camino rumbo a las medallas, pero tendrán que medirse a Letonia que saldrá decidido a sorprender en el Shiokaze Arena.

Hora y Canal Brasil vs Letonia

Sede: Shiokaze Arena, Tokio, Japón

Hora: 1:00 pm de Japón (lunes). 1:00 am de México. 3:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. SporTV en Brasil.

Brasil vs Letonia en VIVO

La dupla de Brasil siempre es considerada netre las favoritas para pelear por las medallas y esta vez no será la excepción. Tuvieron una fase de grupos sólida ganando los 3 partidos que disputaron.

Evandro Oliveira y Bruno Schmidt cerraron la fase de grupos el pasado viernes con una buena victoria 2-1 sobre Polonia viniendo de atrás con parciales 19-21, 21-14 y 17-15.

Por su parte, Letonia finalizó en la segunda posición del Grupo B pero tras disputar únicamente dos juegos ya que en su debut vencieron por default a República Checa que tenía un caso de COVID.

Los Europeos tuvieron un mal cierre de fase de grupos el pasado sábado cuando cayeron 2-0 ante México con parciales 21-18 y 21-16 siendo claramente superados.

Tanto Brasil como Letonia saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de ganar y seguir su camino, ya no hay margen de error, el vencedor estará en cuartos de final y el perdedor quedará eliminado. Los Sudamericanos son favoritos, pero no deberán confiarse. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Brasil vs Letonia.

Last modified: agosto 1, 2021

Etiquetas: Brasil