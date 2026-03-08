México vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡México busca el paso perfecto en el diamante! Tras un debut aplastante donde la novena tricolor dominó a Gran Bretaña, este domingo el Daikin Park de Houston recibe el duelo entre México y Brasil. Si esto fuera fútbol, los sudamericanos tendrían la ventaja, ¡pero en el béisbol es la tropa de Benjamín Gil la que llega como la gran favorita!

México sale a la loma con la experiencia de Grandes Ligas de Taijuan Walker, quien tiene la misión de amarrar la segunda victoria y perfilar la clasificación antes de enfrentar al ‘Trabuco’ de Estados Unidos. Ojo con Alek Thomas y Jonathan Aranda, que vienen encendidos tras remolcar las carreras del triunfo en el primer juego.

Brasil, por su parte, llega contra las cuerdas. Han sufrido dos palizas consecutivas ante Estados Unidos e Italia, y su pitcheo ha sido su punto más débil. Aunque traen nombres con herencia de leyendas como Lucas Ramírez o Dante Bichette Jr., los brasileños aún no conocen la victoria en la historia del Clásico Mundial y hoy enfrentan una misión casi imposible.

Mi pronóstico: México impone su jerarquía desde temprano. Gana México 9-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se viene otra paliza de la Novena Mexicana? ¡Los leo en los comentarios

