Rusia vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este lunes 2 de agosto en los Octavos de Final del Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos 2021, donde Rusia buscará imponer su jerarquía y calidad para seguir su camino rumbo a las medallas, pero tendrán que medirse a Chile que llega motivado listo para dar la sorpresa en el Shiokaze Arena.

Hora y Canal Rusia vs Chile

Sede: Shiokaze Arena, Tokio, JapóN

Hora: 2:00 pm de Japón. 00:00 am de México. 1:00 am de Chile. 10:00 pm PT / 1:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Rusia vs Chile en VIVO

La escuadra de Rusia cumplió con un buen papel en la fase de grupos donde sumaron el pleno de victorias ganando sus 3 duelos y quedándose como líderes del Grupo A por encima de Noruega y España.

Konstantin Semenov y Ilya Leshikov tuvieron un buen cierre de fase de grupos el pasado miércoles cuando vencieron 2-0 a la Noruega con parciales 21-19 y 21-19.

Por su parte, Chile ha llegado por el camino largo a estos Octavos de Final después de que en el Grupo E terminaron terceros con una victoria y par de partidos perdidos, eso los mandó al repechaje.

Los primos Grimalt 🇨🇱 vencieron por 2-0 a Adrian Heidrich y Mirco Gerson 🇨🇭 en el repechaje del Voleibol Playa Olímpico y clasificaron a los octavos de final de la competición en #Tokio2020 . @TeamChile_COCH @deporteenvivocl pic.twitter.com/V9Rh0n1QN3 — Martin Ditzel (@MartinDitzel) July 31, 2021

Marco Grimalt y Esteban Grimalt se vieron realmente sólidos en el repechaje el pasado sábado logrando vencer 2-0 a Suiza con parciales 21-17 y 21-18, por lo que están motivados.

Tanto Rusia como Chile saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, hemos entrado a la fase definitiva donde el vencedor avanza y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Rusos son favoritos, pero los primos Grimalt tienen oportunidades reales de sorprender. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Rusia vs Chile.

