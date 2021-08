Clavados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preliminares Rommel Pacheco y Osmar Olvera Trampolín 3m Juegos Olímpicos 2021

Clavados

La actividad en el Centro Acuático de Tokio continuará este lunes 2 de agosto con el Trampolín 3 metros Masculino en su ronda Preliminar en los Juegos Olímpicos 2021, mientras que las semifinales serán el martes 3 de agosto y el miércoles 4 de agosto se estarán repartiendo las medallas a los tres mejores de la disciplina.

Hora y Canal Clavados Trampolín 3 metros

Sede: Centro Acuático de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Clavados Trampolín 3 metros en VIVO

Como ya mencionamos, será este lunes 2 de agosto cuando inicien las preliminares donde 29 clavadistas estarán buscando uno de los 18 lugares que se reparten para las semifinales, mientras que el martes se repartirán 12 lugares para la final del miércoles donde estarán las medallas.

Listo para la 🥇🇲🇽 pic.twitter.com/C4LUgiOuW4 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) July 26, 2021

Rommel Pacheco será una de las esperanzas fuertes de medalla para México, el experimentado clavadistas yucateco de 35 años estará disputando sus cuartos Juegos Olímpicos donde estará buscando ganar su primera medalla. En esta misma prueba, en 2016, se quedó con el séptimo puesto. Osmar Olvera será el otro representante mexicano y con apenas 17 años será su primera experiencia Olímpica con el firme objetivo de llegar a la Final tras haberle ganado el puesto al experimentado Yahel Castillo.

La armada latina estará completada por dos clavadistas colombianos con Daniel Restrepo y Sebastián Morales que tienen la misión de llegar hasta las finales.

La competencia se dividirá en 3 días, el lunes se llevará acabo las preliminares con los 29 clavadistas buscando un lugar en las semifinales que se disputará el martes (misma hora), ahí serán 18 los clavadistas que competirán, finalmente el miércoles (misma hora) se estará disputando la gran final con los 12 mejores de las semifinales. Serán 6 clavados por fase para cada competidor.

Aquí en Fulbox.com les tendremos toda la cobertura en VIVO de la competencia desde las preliminares con la actuación de los mexicanos, colombianos y el resto de los competidores.

Preliminares:

Resultados Preliminares:

[Al finalizar el Evento]

Vídeo YouTube:

[En unos minutos]

Clavados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preliminares Rommel Pacheco y Osmar Olvera Trampolín 3m Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 1, 2021

Etiquetas: Clavados Juegos Olímpicos