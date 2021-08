Japón vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Juegazo sumamente atractivo tendremos este martes 2 de agosto en los cuartos de final del Voleibol Masculino en los Juegos Olímpicos 2021, donde Brasil buscará imponer su jerarquía para seguir su camino rumbo a las medallas, pero tendrán que medirse a Japón que saldrá motivado intentando hacer valer su condición de local en el Ariake Arena.

Hora y Canal Japón vs Brasil

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 1:00 pm de Japón (miércoles). 11:00 pm de México, Colombia y Perú. 1:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 pm PT / 00:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Japón vs Brasil en VIVO

La escuadra de Japón cumplió con un buen desempeño en la fase de grupos de la competencia al sumar 3 victorias y par de descalabros, eso los dejó en la tercera posición del sector A, por lo que ahora deben sacar su mejor juego para aspirar a ganar.

Los Nipones tuvieron un buen cierre de fase de grupos el pasado domingo cuando se midieron a Irán logrando doblegarlos 3-2 con parciales 25-21, 20-25, 25-29, 31, 25-22 y 15-13.

Por su parte, Brasil es uno de los máximos favoritos a quedarse con la medalla de Oro, han hecho bien las cosas al sumar 4 victorias y una derrota en 5 duelos, eso los dejó en la segunda posición del Grupo B.

La Canarinha también cerró con todo su participación en la fase de grupos el pasado sábado cuando se midieron a Francia logrando doblegarlos 3-2 en un partidazo con parciales 25-22, 37-39, 25-17, 21-25 y 20-18.

Tanto Japón como Brasil saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de avanzar a las semifinales donde pelarán por las medallas, no hay margen de error, para ambos perder sería un fracaso. En los pronósticos la Canarinha es favorita, pero los Nipones tienen todo para competir. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Japón vs Brasil.

