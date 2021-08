Estados Unidos vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Juegazo de poder a poder tendremos este lunes 2 de agosto en una final adelantada en el Baloncesto de los Juegos Olímpicos 2021 por los Cuartos de Final, donde Estados Unidos buscará imponer su jerarquía y calidad para seguir su camino rumbo a la medalla de Oro, pero tendrá que medirse a España que saldrá con todo por la sorpresa al Saitama Super Arena.

Hora y Canal Estados Unidos vs España

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 1:40 pm de Japón (martes). 11:40 pm de México, Colombia y Perú. 1:40 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:40 pm PT / 00:40 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos. Eurosport en Europa.

Estados Unidos vs España en VIVO

La escuadra de España es considerada una de las favoritas a pelear por medallas, sin embargo se complicaron el camino al quedarse con la segunda posición del sector C con par de victorias y una derrota quedando por debajo de Eslovenia y por arriba de Argentina y Japón.

🧵 ESLOVENIA – ESPAÑA #SLO #ESP

Detalles del partido que jugaron los europeos y ganó Eslovenia 95-87.



El DT de @BaloncestoESP Scariolo planteó un defensa BOX + 1 para controlar a Luka Doncic. Lo hicieron bien, provocando errores del 77.#Basketball #Tokyo2020 pic.twitter.com/Z9qEeuWRxA — Carlos Barrios (@BarriosWally) August 1, 2021

La Roja cerró su participación en la fase de grupos el pasado domingo con una dura derrota 95-87 ante Eslovenia con 18 puntos y 9 asistencias de Ricky Rubio.

Por su parte, Estados Unidos es el máximo candidato a la medalla de Oro, sin embargo tuvieron problemas en la fase de grupos donde sumaron par de triunfos y una derrota quedando segundos del sector A por debajo de Francia.

¡EL DREAM TEAM ESTÁ DE REGRESO!🏀💪🙌



De la mano de Kevin Durant, Estados Unidos🇺🇸 derrotó 119-84 a República Checa🇨🇿 en básquetbol varonil, para lograr su segundo triunfo en #Tokyo2020 y avanzar a los cuartos de final.#VamosConTokyo https://t.co/tlrnAJzuaU pic.twitter.com/dskYgnrdH3 — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 31, 2021

El Dream Team selló su clasificación hasta la última jornada el pasado sábado cuando vencieron sin problemas 119-84 a la República Checa con destacadas actuaciones de Jayson Tatum y Kevin Durant.

Tanto Estados Unidos como España saben de la importancia de este juego ya que el ganador estará en semifinales en la pelea por las medallas, mientras el perdedor quedará eliminado y será un duro fracaso para cualquiera. En los pronósticos los Norteamericanos son favoritos, pero para nada será un duelo fácil ante la Roja que irá con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs España.

