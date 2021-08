Alemania vs Rusia – Qatar vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Seguimos con las emociones de los Cuartos de Final de Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos 2021 este miércoles 4 de agosto buscando a los dos últimos semifinalistas, Alemania y Rusia estarán abriendo la actividad, mientras que las emociones se cerrarán con el Qatar vs Italia en el Shiokaze Park.

Alemania vs Rusia en VIVO

La dupla de Alemania ha hecho un gran papel en la competencia poniéndose a un paso de las medallas, sin embargo estando tan cerca no quieren dejarlo ir. Thole y Wickler tuvieron un duelo sumamente cerrado en Octavos de Final donde lograron vencer a la dupla de Estados Unidos.

Por su parte, Rusia está demostrando su gran nivel en el Voleibol, va por las medallas, aunque no pueden aflojar en esta fase final. Krasilnikov y Stoyanovskiy no tuvieron demasiadas complicaciones en los octavos de final donde vencieron 2-0 a España.

Tanto Alemania como Rusia saben de la importancia de este juego ya que ambos quieren el triunfo que los ponga a nada de conseguir la ansiada medalla. El juego iniciará a las 9:00 pm de Japón, así como a las 7:00 am de México, 9:00 am de Brasil, Argentina y Uruguay (5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos). La transmisión online será por Claro Sports para Latinoamérica y NBC en Estados Unidos.

Qatar vs Italia en VIVO

La dupla de Qatar ha sorprendido metiéndose a esta instancia, estando aquí nadie les quita la ilusión de seguir avanzando. La dupla de Cherif y Ahmed pasaron algunos apuros en la ronda de octavos de final donde tuvieron que irse hasta el tercer set para vencer a Estados Unidos.

Por su parte, Italia ha sido una de las duplas más regulares del torneo ganando los 4 partidos que han disputado. En Octavos de Final vencieron 2-0 a Polonia con parciales 22-20 y 21-18.

Tanto Qatar como Italia saben de la importancia de este duelo ya que ambos quieren entrar a semifinales peleando por medallas. El duelo iniciará a las 10:00 pm de Japón, así como a las 8:00 am de México y Colombia, a las 10:00 am de Brasil, Argentina y Uruguay (6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports en Latinoamérica y NBC en Estados Unidos.

Alemania vs Rusia – Qatar vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

